Непогода пришла в регион надолго и продлится еще минимум неделю.

Непогода пришла в регион надолго и продлится еще минимум неделю.

Омские синоптики представили прогноз погоды на предстоящие выходные. Так, 25 мая днем в регионе ожидается +10...+15 градусов, ночью похолодает до –1...+4, местами до –6. Порывы ветра в этот день достигнут 11 м/с, местами по региону пройдут дожди, также ожидается туман.

26 мая днем прогнозируется +14...+19, местами до +9. Ночью температура опустится до 0...+5. Также местами по региону пройдут дожди, порывы ветра будут достигать 18 м/с.

27 мая днем ожидается +8...+13, ночью похолодает до +1...+6. В этот день осадки продолжатся, порывы ветра будут достигать 20 м/с.