С некоторых площадок отходы вывозят даже чаще, чем того требуют санитарные правила.

С некоторых площадок отходы вывозят даже чаще, чем того требуют санитарные правила.

Сегодня представители Управления дорожного хозяйства и благоустройства, департамента контроля и окружных администраций провели рейд по контейнерным площадкам города Омска. Чиновники убедились, что региональный оператор «Магнит» соблюдает график вывоза твердых коммунальных отходов. Мусоровозы каждый день приезжают на все площадки в городе.

В Октябрьском округе все проверенные площадки оказались чистыми. В Кировском округе рассматривается вопрос о переносе площадки, которая располагается по адресу: Холодная, 7.

На некоторых площадках в Центральном, Ленинском и Советском округах скопились крупногабаритные отходы и порубочные остатки. По санитарным нормам их нужно убирать раз в неделю. На площадках, которые осмотрели чиновники, это делали 3-4 дня назад.

– Главная причина скопления мусора вокруг контейнерных площадок – это отсутствие специальных отсеков для крупногабаритных отходов и сброс коммерческого мусора незаконными перевозчиками. Каждая площадка должна быть оснащена такими отсеками или бункерами для КГО. Из-за того что не везде есть подобные места для складирования крупногабаритного мусора, он просто остается на земле, что приводит к захламлению территорий, – сообщает «Магнит».

Весной региональный оператор продолжает работать в усиленном режиме и вывозить не только бытовые отходы, но и другие материалы: порубочные остатки и строительный мусор. Для этого привлекли дополнительную технику. С 60 % муниципальных контейнерных площадок крупногабаритный мусор возчики регоператора вывозят чаще, чем это предусмотрено СанПиН – более двух раз в неделю.