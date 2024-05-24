Однако ожидается это астрономическое явление только осенью.

Однако ожидается это астрономическое явление только осенью.

Сегодня руководитель омского планетария Владимир Крупко рассказал об астрономических событиях, которые смогут наблюдать омичи до конца года. В августе случится очередной метеоритный поток Персеиды. Больше всего падающих «звезд» на небе будет в ночь на 12 и на 13 августа.

В октябре прилетит комета Цзыцзиньшань, что в переводе означает «Пурпурная гора», Ожидается, что она будет ярче, чем комета NEOWISE, которую можно было наблюдать в 2020 году. Комета максимально приблизится к Земле 12 октября, а уже 20 октября подлетит к Солнцу настолько, что увидеть ее будет сложно.

После этого никаких явлений в небе над Омском не ожидается, а полных солнечных затмений не будет несколько десятилетий.