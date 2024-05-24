Следователи намерены выяснить, почему соответствующие организации не приняли никаких мер к отлову животных.

Следователи намерены выяснить, почему соответствующие организации не приняли никаких мер к отлову животных.

Следователи заинтересовались инцидентом, который произошел в Омске неделю назад с 10-летней девочкой. Ребенок играл во дворе дома на улице 2-я Челюскинцев, 9а, и на него напала бездомная собака. Изначально о случившемся в социальных сетях рассказала мать девочки. Школьнице наложили три шва. Кроме того, омичка пыталась вызвать службу отлова, но все оказалось безрезультатно.

По факту произошедшего стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

– В ходе следствия будет проверена имеющаяся информация о том, что жители домов на этой улице неоднократно сообщали об агрессивных бродячих собаках, однако компетентные органы никаких мер к отлову животных не приняли. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и конкретных виновных должностных лиц, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Также свою проверку уже проводит областная прокуратура.