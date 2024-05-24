Об инциденте стало известно вчера: на бездомную собаку пожаловалась мама 10-летней девочки.
В Омске прокуратура Центрального округа проверит соблюдение закона в сфере отлова безнадзорных животных. Поводом послужило вчерашнее сообщение из соцсетей: омичка сообщила, что на ее 10-летнюю дочь напала бездомная собака. Девочке наложили три шва. Случай произошел на детской площадке дома на улице 2-я Челюскинцев.
– При этом, как утверждают авторы сообщений, работники специализированной организации должным образом не отреагировали на их просьбу по отлову бродячих животных. В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих организаций по соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил, – сообщили в областной прокуратуре.
Прокуратура примет необходимые меры, если по итогам проверки возникнут такие основания. В их число войдет и направление иска в суд о компенсации морального ущерба и вреда здоровью.