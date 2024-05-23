Инцидент произошел на детской площадке по улице 2-я Челюскинцев. 10-летнему ребенку пришлось зашивать ногу.

Инцидент произошел на детской площадке по улице 2-я Челюскинцев. 10-летнему ребенку пришлось зашивать ногу.

В Омске в очередной раз бездомная собака напала на ребенка. Инцидент произошел 15 мая по улице 2-я Челюскинцев, 9а, на детской площадке. Об этом рассказала в социальных сетях обеспокоенная омичка. По ее словам, служба отлова никак не реагирует.

– Бездомная собака напала на мою 10-летнюю дочь. Зашили 3 раны. На следующий день после произошедшего нас пригласили в полицию. Где мы подробно описали происходящее. Полиция обратилась в КТОС с заявлением о произошедшем. Пару дней назад мне позвонили из муниципального приюта для животных. Там мне сообщили о том, что никаких отловов без документов они делать не собираются. На следующий день мы прислали им фото справок, фото собаки и фото покусанной ноги. На что получили странное сообщение, якобы фото подставное и это не нога 10-летней девочки. По сей день отлов не произведен, – пишет автор поста.

На сообщение омички отреагировали в мэрии города. В ведомстве заявили, что в ближайшее время с ней свяжется руководитель «Муниципального приюта». Кроме того, по факту произошедшего проведут проверку, а также уже завтра, 24 мая, на место будет направлена бригада отловщиков.