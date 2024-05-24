Омичи заметили, как мать-утка и ее дети переходят дорогу в центре города. Из-за этого автомобилистам пришлось ждать некоторое время.

Омичи заметили, как мать-утка и ее дети переходят дорогу в центре города. Из-за этого автомобилистам пришлось ждать некоторое время.

В Омске неравнодушные прохожие спасли маму-утку и ее утят. Семейство заметили в самом центре города, когда они переходили дорогу по улице 10 лет Октября в сторону училища имени В. Я. Шебалина.

Птицу с выводком изначально увидела работница салона «Даймонд» Ольга. Такое зрелище она сразу же запечатлела на видео.

– Я шла на работу и увидела, как все машины остановились и ждали, когда утка с утятами перейдут дорогу. Потом они направились прям к нам в салон. Я тут же начала звать подругу, чтобы как-то помочь им. Жалко ведь, – рассказала РИА «Омск-Информ» Ольга.

На помощь вызвались и сотрудники училища, и даже его учащиеся. К счастью, пернатых поймали. Однако сделать это далось с трудом, так как маленькие утята начали разбегаться. Мать-утку и ее детей поместили в большую коробку. При этом хорошо замотав ее скотчем.

– Ходили прям тут возле училища. Мы сразу поняли, что нужно что-то делать, потому что тут и коршуны летают, и вороны, – поделилась еще одна омичка Елена.

Сейчас птиц повезли в парк 30-летия ВЛКСМ к озеру.