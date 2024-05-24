Такая скромная сумма – это минимум для денежных компенсаций, предусмотренных в КХЛ.

Такая скромная сумма – это минимум для денежных компенсаций, предусмотренных в КХЛ.

Стала известна сумма денежной компенсации, которую «Авангард» заплатил ЦСКА за переход защитника Даррена Дица. Она составила всего 1000 рублей. Размер не поражает, но сделка обошлась минимальным размером компенсации. А по правилам КХЛ он составляет именно такую сумму.

Контракт с Дицем подписан на два года. Канадец в КХЛ не считается легионером, поскольку имеет гражданство Казахстана.

Напомним, приехав в Омск, игрок попал в курьезную ситуацию, когда не пожал руку юному болельщику, не заметив его. Затем он его разыскал и подарил шайбу.