Защитник, который не заметил протянутую руку юного болельщика, уже принес извинения. А теперь они встретились и обменялись рукопожатиями.

Защитник, который не заметил протянутую руку юного болельщика, уже принес извинения. А теперь они встретились и обменялись рукопожатиями.

Вчера во время приезда в Омск новичка «Авангарда» Дарена Дица произошел курьезный момент. Защитник, сфотографировавшись с болельщиками, пожал руку одному из них, но не заметил второго – это был юный мальчуган. Момент прекрасно заметен на видео.

Дарен расстроился и даже записал видео с извинениями мальчику. В нем канадец пообещал исправить ситуацию при следующей встрече.

Она состоялась уже сегодня.

Диц не только пожал руку парню, но и подарил ему шайбу.