Новый игрок «ястребов» Даррен Диц не заметил, как юный болельщик протянул ему руку для рукопожатия. Теперь хоккеисту неловко, и он хочет исправить ситуацию.

Новый игрок «ястребов» Даррен Диц не заметил, как юный болельщик протянул ему руку для рукопожатия. Теперь хоккеисту неловко, и он хочет исправить ситуацию.

Сегодня, 18 мая, в Омск прилетел новый защитник «Авангарда» Даррен Диц. В аэропорту его встретили представители клуба и болельщики. Хоккеист поздоровался с фанатами и даже сфотографировался с ними. Но в один момент Диц не заметил протянутую для рукопожатия руку юного омича. Инцидент попал на видео. Теперь «Авангард» и новый защитник ищут мальчика.

- Привет, извини, что так получилось. Я не увидел твою руку. Мне так неловко. Поэтому обязательно при встрече подарю тебе шайбу и пожму руку, - обратился к мальчику Диц.

Напомним, ранее стало известно, что «Авангард» покидают Томаш Юрчо и Николай Прохоркин.