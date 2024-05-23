Для гостей также подготовили мастер-класс по воркауту, выступления лучших скейтбордистов города и другие развлечения.
В ближайшее воскресенье, 26 мая, в Омске пройдет летний фестиваль «Меги»(0+). С 16:00 до 22:00 на шести площадках для гостей подготовят бесплатные развлечения.
Программа мероприятий:
- фестиваль скейтбординга: соревнования и выступление лучших скейтбордистов города;
- детский фестиваль у уличной площадки: интерактивный спектакль с героями Детского клуба МЕГИ, аниматоры и фестиваль красок;
- соревнования по силовым упражнениям от Федерации воркаута в Омске и мастер-класс по воркауту на спортивной площадке;
- dog-friendly фестиваль на площадке для выгула собак: мастер-класс по трюкам, соревнования по аджилити, трюковые номера от Кинологической группы «ОФА Омск», конкурс для щенков и молодых собак;
- пленэр возле МЕГА Пруда от Дома культуры МЕГИ;
С 18:00 до 19:00 состоится выступление от федерации Jumping. С 19:00 до 22:00 для омичей выступят танцевальные и вокальные коллективы города, струнный квартет и диджей. В 21:00 состоится розыгрыш велосипеда.