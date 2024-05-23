Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 23 мая произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Международный день спортивной борьбы

Сегодня отмечается Международный день борьбы, который был учрежден в 2013 году по инициативе самих спортсменов. Дата для праздника была выбрана неслучайно: 23 мая 1904 года в Вене прошел первый чемпионат мира по греко-римской борьбе. С состязаниях приняли участие 26 спортсменов.

Отметим, что родиной борьбы считается Франция, где к концу XIX века сложился такой вид как греко-римская или классическая борьба, а затем были утверждены правила проведения соревнований по этому виду спорта. В программу первых современных Олимпийских игр греко-римская борьба вошла в 1896 году. С тех пор этот вид спорта входит в программу каждых летних Олимпиад. Первый чемпионат Европы по борьбе состоялся в 1898 году, а в 1904 году – первый чемпионат мира.

Гибель Бонни и Клайда

Бонни Элизабет Паркер и Клайд Чеснат Бэрроу – американские грабители, которые действовали во времена Великой депрессии. Целями пары и их банды становились небольшие магазинчики, парикмахерские и заправки. Криминальная парочка входит в топ самых знаменитых преступников всех времен и народов. История их жизни послужила основой для многих фильмов, песен и даже комиксов.

Спустя долгие годы образ Бонни и Клайд был романтизирован, в реальности же за два года они убили множество как полицейских, так и обычных мирных жителей. Их поисками занимались сначала обычные полицейские, но все попытки поймать бандитов оказались тщетны. Тогда за дело взялся техасский рейнджер Фрэнк Хеймер, собравший группу «ликвидаторов».

На банду была устроена засада и около девяти утра 23 мая 1934 года «Форд», в котором находились Бонни и Клайд, был расстрелян.

День образования Федеративной Республики Германия

После капитуляции фашистской Германии в 1945 году страна была поделена на четыре оккупационные зоны – советскую, американскую, английскую и французскую. 23 мая 1949 года была опубликована и вступила в силу конституция новой страны под названием Федеративная Республика Германия (ФРГ) со столицей в Бонне. Этот день считается днем образования ФРГ.

В советской зоне оккупации 7 октября того же года была принята своя конституция и провозглашено государство Германская Демократическая Республика (ГДР). Объединение ФРГ и ГДР произошло лишь в 1990 году.

Авиакатастрофа в Ленинграде 23 мая 1991 года при заходе на посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге (Ленинграде) разбился авиалайнер Ту-154 авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно совершало рейс Сухуми – Ленинград. Посадка самолета оказалась слишком жесткой, и он развалился на две части. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек: 13 пассажиров и 2 человека на земле. Всего на борту находилось 174 пассажира и 7 членов экипажа. Позже причиной трагедии назвали ошибки экипажа. Специальная комиссия Госавианадзора СССР посчитала, что грубое приземление борт совершил из-за несогласованности действий экипажа и диспетчеров. Командир воздушного судна и пилоты не уделили должного внимания предпосадочной подготовке.

Всемирный День черепахи

Во многих странах сегодня отмечается Всемирный День черепахи. Считается, что это животное символизирует мудрость, богатство и долголетие. Этот день был учрежден, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме гибели значительного количества черепах из-за соседства с человеком. Дата отмечается с 2000 года.

Ученые считают, что эти животные появились на Земле задолго до людей. К примеру, морские черепахи обитают в океанах мира уже более 100 млн лет. Однако сегодня их выживание находится под угрозой. Черепахи погибают из-за рыбного промысла и активного развития пляжей: животные откладывают там яйца, чтобы детеныши могли спокойно перебраться в океан. Кроме того, страдают черепахи и из-за загрязнения океанов пластиком.