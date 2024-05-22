Регулярное употребление такой пищи грозит нарушениями функций желудочно-кишечного тракта.
Сотрудники омского Россельхознадзора обнаружили в замороженных куриных котлетах недопустимые антибиотики. Специалисты забраковали две партии массой 12 и 45 кг.
Тилмикозин, который обнаружили в котлетах, – один из самых распространенных антибактериальных лекарственных препаратов в животноводстве и птицеводстве. Из организма птиц и свиней он выводится более двух недель, а из организма коров – более месяца.
– При передозировке у животного возможны нарушения функций желудочно-кишечного тракта, что грозит и людям, регулярно употребляющим мясо с лекарством в составе, – отметили в ведомстве.
Ранее Россельхознадзор выявил в молоке и мясе, которые продавали в Омской области, не только антибиотики, но и болезнетворные бактерии – листерию, сальмонеллу и кишечную палочку. Кто производит эти продукты, читайте здесь.