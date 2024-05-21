Некачественные продукты производят сразу несколько предприятий, как в Омской области, так и в других регионах.

Некачественные продукты производят сразу несколько предприятий, как в Омской области, так и в других регионах.

В этом году сотрудники Россельхознадзора отобрали 354 пробы продуктов животного происхождения и кормов, которые продавались в Омской области. Их проверили на качество и безопасность. Исследования показали, что 30 образцов (11,8 %) не соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

В 14 пробах мяса и мясной продукции нашли листерию, сальмонеллу, БГКП (бактерии группы кишечной палочки), КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), а также остатки лекарств, которыми борются с этими бактериями (тилмикозин, динитрокарбанилид, окситетрациклин). Предприятия-производители: ООО «Продтехнологии», ТОО OТАN GreenFood (Казахстан), ИП Викторов А. Е., ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий комбинат», ИП Карпов С. М., ИП Скорплюк.

В 11 пробах молока и молочной продукции выявили ненормальный «жирнокислотный состав», кишечную палочку и остатки антибиотиков (сульфаметазин, сульфаметоксазол, триметоприм). Эти продукты производили СПК имени Кирова, ИП Вагнер, ИП Черемшенко, ИП Лобашев, ООО «Лузинское молоко», ООО «Вними-Сибирь».

В 5 образцах рыбы и рыбной продукции, произведенной ОсОО «Нурагрорыбпром» (Киргизия), также выявили отклонения по микробиологическим показателя (КМАФАнМ, БГКП).

Производителям выдали предостережения, 25 деклараций о соответствии продукции признали недействительными.