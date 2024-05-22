Там появятся петуньи, сальвии, колеусы, вербена, георгины и целозии.

Там появятся петуньи, сальвии, колеусы, вербена, георгины и целозии.

С начала мая служба озеленения высадила на омских улицах уже почти 45 тыс. цветов. Петуньи, сальвии, колеусы, вербена, георгины, целозии, большая часть из которых выращена в муниципальной теплице, теперь украшают не только мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, но и Любинский проспект. Мэр Омска Сергей Шелест попросил горожан бережно относиться к труду цветоводов и не выкапывать высаженные растения.

– Особо подчеркну: практически на всех видовых точках города имеется видеонаблюдение, – сказал мэр.

Всего в городские клумбы в этом году высадят около 800 тыс. цветов. Еще около 200 тысяч появятся в рамках выставки «Флора».