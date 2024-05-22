Религиозный деятель напомнил, что сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока.

Религиозный деятель напомнил, что сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока.

Запрет на ношение никаба в России может вызвать у мусульман негодование и создать новые очаги напряженности в обществе, заявил муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Ранее с призывом запретить ношение никаба выступил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

– Эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии, – сказал Аляутдинов в комментарии РБК. – Любые посягательства на право ношения никаба будут неизбежно расценены в мусульманских странах как недружественные действия и репрессии.

Муфтий напомнил, что сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока.

– Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом, – заключил религиозный деятель.

Никаб, полностью закрывающий лицо женщин, запрещен в ряде европейский стран. Осенью прошлого года в Узбекистане приняли поправки о запрете носить в общественных местах одежду, которая затрудняет распознавание личности. Штрафы за паранджу и хиджабы в общественных местах готовятся ввести в Киргизии.