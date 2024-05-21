По его мнению, их ношение в совокупности с рядом других факторов может представлять угрозу для России.

По его мнению, их ношение в совокупности с рядом других факторов может представлять угрозу для России.

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказал мнение о миграционных проблемах, которые могут нести угрозу стране. В качестве основной он выделил так называемые анклавы, в которых компактно селятся мигранты. Само по себе их возникновение не является чем-то плохим, ведь люди тянутся друг к другу. Проблема в том, что в подобных районах перестает работать закон.

– И эту проблему можно решить только жесткими методами. Можно, например, квотировать покупку квартир в определенных районах, чтобы мигранты не скапливались по национальному признаку. Но этот вопрос требует обсуждения, важно не нарушить права человека, – сказал Фадеев в интервью «Парламентской газете».

Также в качестве потенциально опасных факторов глава СПЧ назвал требование приезжих строить мечети, организацию этнических клубов по занятиям смешанными единоборствами и даже разрешение на ношение в России никабов.

– Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены, – заявил Фадеев.

При этом общественный деятель считает, что мигрантов нужно интегрировать в общество. А их детей обучать русскому языку перед поступлением в школу. Причем эту ответственность не стоит перекладывать на образовательные учреждения – надо создавать специальные центры.