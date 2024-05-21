Проведенный опрос показал, что 78 % российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников.

Проведенный опрос показал, что 78 % российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников.

78 % российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. И только каждый шестой работодатель (16 %) не рассматривает подобных кандидатов, показал опрос, проведенный сервисом SuperJob среди 1000 менеджеров по персоналу со всей страны.

– Чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, – 72 %, а среди компаний крупного бизнеса – уже 87 %, – отмечают аналитики. – Проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах.

Опрос проводился в период с 30 апреля по 16 мая. В нем приняли участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала.