Омск-Информ
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·Общество

За прошедшие сутки уровень воды в Иртыше в Усть-Ишиме упал на 3 сантиметра. 
Уровень воды в Иртыше в Усть-Ишимском районе продолжает снижаться. За сутки он упал еще на 3 см, рассказал губернатор Виталий Хоценко.
На сегодняшний день уровень воды составляет 942 см. Кроме того, снижается и вода в реке Ишим возле села Орехово – 1517 см (за сутки минус 15 см).
Напомним, губернатор рассказал, что ситуация с паводком на севере Омской области нормализуется в июне. Также стало известно о выплатах пострадавшим от паводка.
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·Общество

За прошедшие сутки уровень воды в Иртыше в Усть-Ишиме упал на 3 сантиметра. 
Уровень воды в Иртыше в Усть-Ишимском районе продолжает снижаться. За сутки он упал еще на 3 см, рассказал губернатор Виталий Хоценко.
На сегодняшний день уровень воды составляет 942 см. Кроме того, снижается и вода в реке Ишим возле села Орехово – 1517 см (за сутки минус 15 см).
Напомним, губернатор рассказал, что ситуация с паводком на севере Омской области нормализуется в июне. Также стало известно о выплатах пострадавшим от паводка.
1107