В Усть-Ишиме на сегодняшний день затоплено более 600 домов.

В Усть-Ишиме на сегодняшний день затоплено более 600 домов.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка жителям северных районов области. В настоящее время в регионе уже начали выплачивать единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей.

– Начали уже собирать заявления на единовременную выплату. Уже 141 заявление удовлетворили и выплатили деньги. Эту работу продолжим. Что касается общей суммы ущерба, пока невозможно его оценить. Если первый этаж затоплен, заходить и оценивать ущерб бессмысленно. Поэтому необходимо ждать, пока уйдет вода, – отметил губернатор.

На сегодняшний день в Усть-Ишимском районе затоплено 604 дома и около 1000 участков. После единовременных выплат местным жителям начнут выплачивать компенсации. Они будут зависеть от причиненного ущерба: за частичную утрату имущества заплатят 50 тыс. рублей, за полную – 100 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная поддержка: 7 тыс. рублей за квадратный метр затопленного жилья. Для тех, кто полностью лишился жилья, предусмотрена полная компенсация. Заявления на получение выплат можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги».

Также Хоценко отметил, что специалистов администрации Усть-Ишимского района и регионального Минтруда отправили в Оренбург, ранее также переживший паводок. Чиновники посмотрят на организацию работ и смогут перенять опыт коллег.