Сегодня беременная женщина за рулем – вполне нормальное явление. Но ездить нужно крайне осторожно.

Сегодня беременная женщина за рулем – вполне нормальное явление. Но ездить нужно крайне осторожно.

Женщинам, которые находятся на поздних сроках беременности, не стоит управлять автомобилем, заявил врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин. Если начнутся внезапные схватки, это может привести к серьезным последствиям как для самой водительницы, так и для окружающих.

– Беременная женщина за рулем – это вполне нормальное явление в наше время. Однако нужно понимать, что автомобиль является средством повышенной опасности, а поздние сроки беременности чреваты внезапными схватками, – цитирует эксперта издание «Газета.ру». – Во время движения опасность представляют даже слабые начальные схватки, из-за которых водительница может отвлечься или как-то иначе неправильно отреагировать, рискуя своей безопасностью. В связи с этим женщинам на поздних сроках не рекомендуется садиться за руль.

Если же отказаться от управления автомобилем беременная женщина не может, необходимо подобрать правильное положение в водительском кресле. Садиться слишком близко к рулю нельзя. Оптимальное расстояние – на уровне полусогнутой руки.