На снижение покупательского спроса могут повлиять отмена льготной ипотеки и введение сбора на развитие социальной инфраструктуры с застройщиков.

На снижение покупательского спроса могут повлиять отмена льготной ипотеки и введение сбора на развитие социальной инфраструктуры с застройщиков.

В профессиональных сообществах Омска продолжается обсуждение инициативы городской администрации по введению так называемого инфраструктурного сбора, который компании теперь должны будут уплатить в казну для получения разрешения на строительство. С его помощью власти хотят обязать девелоперов финансово участвовать в строительстве детсадов, школ и объектов благоустройства в новых жилых микрорайонах. Размер взноса составляет 11 тыс. рублей за квадратный метр общей площади объекта.

Как посчитали в Союзе строителей Омской области, это приведет к тому, что квартиры в Омске подорожают примерно на 20 тыс. рублей за «квадрат». В Союзе подчеркивают, что сбор больно ударит по карманам омичей, и в результате многие из них просто откажутся от покупки жилья.

Схожего мнения, но с оговорками, придерживаются риелторы. В частности, генеральный директор ООО «Миард-Недвижимость» Павел Кручинский назвал инициативу по введению инфраструктурного сбора «спорной».

– На практике создание социальной инфраструктуры в жилых микрорайонах всегда лежало на плечах государства. Похоже, что сегодня бюджетные возможности стали более ограничены. В результате мы наблюдаем в некоторых районах Омска явный перекос – жилье строится, но вместе с ним растут очереди на постановку детей в детсады и запись в школы. Вопрос надо как-то решать, но лично мне непонятно, откуда взялись 11 тыс. рублей с квадратного метра, которые застройщики по предложению мэрии будут вносить в бюджет для финансирования строительства социальной инфраструктуры. На одном из заседаний градостроительного совета фигурировала цифра 8 тыс. рублей. Впрочем, прогноз Союза строителей по поводу итогового подорожания жилья на 20 тыс. рублей за квадратный метр тоже вызывает сомнения. Как-то легко 11 тысяч выросли до 20. Где расчеты? – задается вопросами Кручинский.

По его словам, если средняя стоимость жилья в новостройках вырастет с нынешних 119 тыс. рублей за кв. м до 140 тысяч, как это представлено в прогнозах, рынок недвижимости в Омске надолго замрет.

– Мы и так фиксируем низкий покупательский спрос, а после отмены льготной ипотеки и параллельного подорожания стоимости квадратного метра спрос станет нулевым. Убедить клиента в том, что он сегодня должен заплатить за детсад и школу, которые в лучшем случае появятся завтра, будет очень сложно. Планирование на долгие годы вперед отсутствует у большинства покупателей. Люди живут здесь и сейчас, – отметил руководитель агентства недвижимости.

А вот по наблюдениям директора агентства недвижимости «Монолит» Эдуарда Сергеева, клиенты все же ценят, когда объекты недвижимости сдаются «под ключ».

– Районы новостройки должны быть представлены не просто многоквартирными домами в чистом поле, но и ухоженной территорией, школами, детсадами, магазинами. Такое я лично видел в соседней Тюмени. Почему-то там застройщики ценят свою репутацию и понимают, как и чем можно привлечь людей. Постепенно такое понимание приходит и к омским застройщикам, – отметил риелтор. – Что касается «добровольно-принудительного» участия в развитии социальной инфраструктуры, думаю, застройщики от этого не обеднеют. Уж как они жаловались на запрет распродавать квартиры на нулевом цикле, однако массового разорения строителей не произошло. Это же произойдет и со сбором в бюджет денег на детсады, школы и благоустройство в новых комплексах. На фоне стоимости подведения к застраиваемой территории газа, воды, электросетей и прочих инженерных коммуникаций эти деньги просто растворятся. Причем даже если стоимость квадратного метра новостройки в Омске действительно поднимется до 140 или даже до 150 тыс. рублей, люди все равно будут такое жилье брать. При этом они будут, конечно, требовать от застройщика реальное качество. Например, если в плане микрорайона нарисован газон – будут спрашивать, где этот газон. Вид кое-как разровненной площадки, на которую бросили горсть семян, никого не удовлетворит.

Менее оптимистично смотрит на ближайшие перспективы омского рынка недвижимости руководитель риелторского агентства «Ледон» Александр Каюкин. Он считает, что рынок ждет стагнация, правда, связывает это не с введением дополнительного сбора с застройщиков на развитие социальной инфраструктуры, а с отменой льготных ипотечных программ:

– Пока люди могли приобретать жилье в кредит под 6–8 % годовых, рынок был жив. И это несмотря на то, что стоимость квартир в некоторых новостройках уже давно превысила среднерыночные 119 тыс. рублей за «квадрат». С 1 июля льготная ипотека заканчивается, и кредиты на приобретение жилья в новостройках придется брать уже под 16–17 %, то есть по ставкам, действующим сегодня на «вторичке». Следовательно, размер ежемесячных платежей вырастет для заемщиков вдвое, что станет очень серьезным сдерживающим фактором. Мы считаем, что количество сделок с недвижимостью сразу упадет на 30–40 %.

Каюкин считает, что рынок оживится после разработки механизмов, которые хотя бы частично заменят уходящую льготную ипотеку.

– Ожидаем семейной ипотеки, льготных программ для участников СВО и членов их семей. Конкретно для Омска очень актуальны были бы программы для работников предприятий оборонного комплекса, – говорит директор ООО «Ледон-Недвижимость».

Напомним, что решение о введении инфраструктурного сбора было принято депутатами Омского горсовета 15 мая. Союз строителей Омской области обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой отменить это решение. Надзорное ведомство на обращение пока не отреагировало.