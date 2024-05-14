Такие расчеты приводит «Союз строителей Омской области». Организация выступает против строительства социальной инфраструктуры за счет девелоперов.

Такие расчеты приводит «Союз строителей Омской области». Организация выступает против строительства социальной инфраструктуры за счет девелоперов.

Одним из ключевых вопросов завтрашнего пленарного заседания Омского горсовета станет рассмотрение «Порядка заключения соглашения об участии застройщика в развитии социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области». Власти хотят обязать девелоперов финансово участвовать в строительстве социальной инфраструктуры в жилых микрорайонах.

Согласно предложению мэрии, так называемый «инфраструктурный сбор», который компании должны будут уплатить в казну до получения разрешения на строительство, составит 11 тыс. рублей за квадратный метр общей площади объекта. На практике это приведет к тому, что квартиры в Омске подорожают как минимум на 20 тысяч за «квадрат», посчитали в «Союзе строителей Омской области».

– Обсуждаемая сейчас цифра инфраструктурного взноса в размере 11 тысяч рублей с квадратного метра общей площади только за счет условий кредитования, учитывая нынешний размер ключевой ставки в 16 % годовых, увеличится не только на 16 %, но и за счет удорожания строительных материалов, транспортных расходов и т. п., вследствие чего стоимость удорожания одного квадратного метра жилой площади к завершению строительства многоквартирного дома может достигать около 20 тысяч рублей. В итоге, вероятнее всего, инфраструктурный сбор для строительства социальных объектов будут финансировать не застройщики за счет предполагаемой прибыли, а жители города Омска, – говорится в заявлении союза.

Организация привела еще ряд доводов против того, что социальную инфраструктуру в жилых комплексах строили за счет девелоперов. Союз строителей довел их до депутатов Омского горсовета, а также направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ.