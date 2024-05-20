Эта мера станет дополнительной поддержкой для бизнеса, пострадавшего из-за стихии.
Предприниматели, чей бизнес понес убытки в результате паводка, вправе рассчитывать на реструктуризацию долгов. Такие рекомендации ЦБ РФ выдал разным финансовым учреждениям: банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и бюро кредитных историй.
– Если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, кредитору рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заемщиком срок. Затем необходимо оперативно направить клиенту новый график платежей и при этом не начислять штрафы и пени, – рассказали в пресс-службе Отделения Омск Банка России.
Такая мера окажет дополнительную поддержку пострадавшему бизнесу. Коммерческие банки могут реструктурировать долг, опираясь на собственные программы. При этом ЦБ рекомендует не учитывать эту реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга заемщика.