Экономика возвращается к росту, но жесткие меры сохранятся до 2026 года.

Сегодня, 25 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18,00 % годовых. Инфляционное давление, в том числе его устойчивые составляющие, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Внутренний спрос замедляется, а экономика постепенно возвращается на путь сбалансированного роста.

Банк России намерен сохранять такую степень жесткости денежно-кредитной политики, которая позволит вернуть инфляцию к целевому уровню в 2026 году. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в 2025 году составит от 18,8 % до 19,6 % годовых, а в 2026-м снизится до диапазона 12,0–13,0 %. Это означает, что период строгой монетарной политики будет продолжительным. Решения по ключевой ставке в дальнейшем будут зависеть от того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции и как будут меняться инфляционные ожидания.

По прогнозам Банка России, при текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция снизится до уровня 6,0–7,0 % в 2025 году, достигнет 4,0 % в 2026 году и далее будет удерживаться на целевом уровне.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором планируется обсуждение уровня ключевой ставки, назначено на 12 сентября 2025 года.