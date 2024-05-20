Теплого июня жителям города ждать не стоит. В первый месяц лета погода будет дождливая и холодная.

Теплого июня жителям города ждать не стоит. В первый месяц лета погода будет дождливая и холодная.

По данным синоптиков, омичей ожидает дождливый и холодный июнь. Согласно прогнозу, жары в первом летнем месяце не будет. Столбик термометра максимум поднимется до +20 градусов. При этом в первую неделю июня почти каждый день будет дождливая погода.

Отметим, что ранее в Гидрометцентре России омичам уже обещали холодное и дождливое лето. Тепло наступит лишь в августе. Сегодня, 20 мая, в Омске целый день будет идти дождь.