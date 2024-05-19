В этом году участниками акции стали 45 учреждений культуры. Их число растет с каждым годом.

В этом году участниками акции стали 45 учреждений культуры. Их число растет с каждым годом.

В министерстве культуры Омской области подвели итоги всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году она проходила 18 мая. На этот раз участниками стали 45 учреждений культуры, возросло и число посетителей – оно превысило 13,5 тыс. человек.

Во время «Ночи музеев–2024» в Омске работали 22 шаттла, которые развозили омичей и гостей города по четырем сказочным маршрутам: «Лукоморье», «На море-океане», «Предания старой крепости» и «Тридесятое царство». А сразу на двух улицах – Музейной и Чокана Валиханова – работали ярмарки и проводилась культурная программа.

– В этом году посетители отдавали предпочтение отдельным направлениям, например, история Отечества или искусство, локальные выставки или путешествие на музейном шаттле. Вдумчивое, неспешное посещение и погружение в тему экспозиций и творческих программ – это тренд года, что отвечает запросу на интеллектуальный отдых и глубокое общение с профессионалами в сфере искусства, – прокомментировала нынешнюю концепцию «Ночи музеев» заместитель министра культуры Светлана Бакулина.

Ежегодно акция охватывает все больше омских музеев и организаций. К примеру, в этом году в «Ночи музеев» впервые участвовали музей налоговых органов, спортшкола «Красная звезда», музей авиационного колледжа имени Николая Жуковского и другие.