Ранее глава государства поручил до конца лета восстановить жилье, пострадавшее от паводков. В том числе и в Омской области.

Ранее глава государства поручил до конца лета восстановить жилье, пострадавшее от паводков. В том числе и в Омской области.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина с главами федеральных МЧС и Минприроды. На ней глава государства, в частности, дал поручение восстанавливать жилой фонд, пострадавший от паводков в различных регионах России.

Речь шла и об Омской области.

– Благодарю Президента России от себя и от всех омичей за поддержку. Работу продолжаем! – написал Хоценко в телеграм-канале.

Губернатор также заявил, что специальная комиссия начнет оценивать ущерб, нанесенный стихией, как только сойдет вода.

Напомним, что в Омской области с 17 мая действует режим ЧС федерального уровня.