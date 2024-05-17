Омск-Информ
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·Общество

Об этом попросил глава региона Виталий Хоценко. Просьбу поддержала федеральная комиссия во главе с руководителем МЧС России. 

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что обратился в Правительственную комиссию РФ с просьбой ввести в Омской области режим ЧС федерального уровня. 

Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов, – написал губернатор в своем телеграм-канале. 

Комиссия, которую возглавляет руководитель МЧС России Александр Куренков, поддержала просьбу – режим начинает действовать с сегодняшнего дня.  

Эвакуация жителей Усть-Ишимского района продолжается. 

·Общество

Об этом попросил глава региона Виталий Хоценко. Просьбу поддержала федеральная комиссия во главе с руководителем МЧС России. 

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что обратился в Правительственную комиссию РФ с просьбой ввести в Омской области режим ЧС федерального уровня. 

Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов, – написал губернатор в своем телеграм-канале. 

Комиссия, которую возглавляет руководитель МЧС России Александр Куренков, поддержала просьбу – режим начинает действовать с сегодняшнего дня.  

Эвакуация жителей Усть-Ишимского района продолжается. 