Омск-Информ
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·Происшествия

Однако потом суд освободил предпринимательницу от наказания.
На прошлой неделе Тюкалинский городской суд признал жительницу Омска виновной в оказании небезопасных услуг детям до 6 лет. Предпринимательницу, по вине которой пострадал ребенок, оштрафовали на 100 тыс. рублей, но после примирения с семьей мальчика ее освободили от наказания.
Напомним, несчастный случай произошел 12 августа в Тюкалинске. Тяжелую травму на батуте получил 9-летний мальчик. Он сломал большеберцовую кость. Во время проверки выяснилось, что владелица батута его не зарегистрировала, а также не организовала инструктаж и проверку знаний сотрудников.
Как сообщили в пресс-службе суда, на заседании предпринимательница раскаялась, извинилась и полностью возместила семье моральный вред. Приговор в законную силу пока не вступил, его могут обжаловать.
·Происшествия

Однако потом суд освободил предпринимательницу от наказания.
На прошлой неделе Тюкалинский городской суд признал жительницу Омска виновной в оказании небезопасных услуг детям до 6 лет. Предпринимательницу, по вине которой пострадал ребенок, оштрафовали на 100 тыс. рублей, но после примирения с семьей мальчика ее освободили от наказания.
Напомним, несчастный случай произошел 12 августа в Тюкалинске. Тяжелую травму на батуте получил 9-летний мальчик. Он сломал большеберцовую кость. Во время проверки выяснилось, что владелица батута его не зарегистрировала, а также не организовала инструктаж и проверку знаний сотрудников.
Как сообщили в пресс-службе суда, на заседании предпринимательница раскаялась, извинилась и полностью возместила семье моральный вред. Приговор в законную силу пока не вступил, его могут обжаловать.