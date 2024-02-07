Женщине придется ответить за то, что она организовала опасный аттракцион в парке.

Женщине придется ответить за то, что она организовала опасный аттракцион в парке.

В конце января в Тюкалинский городской суд поступило уголовное дело предпринимательницы из Омска. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, женщина организовала батут для детей в парке Тюкалинска, но забыла его зарегистрировать. Женщина также не предприняла мер к подбору квалифицированного персонала, не организовала инструктаж, стажировку и проверку знаний сотрудников. В результате на аттракционе произошел несчастный случай: 9-летний ребенок получил тяжелые травмы. Как добавили в прокуратуре, мальчик сломал большеберцовую кость.

Лиметим, что предпринимательница признала вину и выплатила семье ребенка 70 тыс. рублей. Однако мать хочет взыскать еще 400 тысяч в качестве компенсации морального вреда.