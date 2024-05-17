По словам федерального министра, все меры, предпринятые региональной властью, адекватны ситуации в Усть-Ишимском районе.

По словам федерального министра, все меры, предпринятые региональной властью, адекватны ситуации в Усть-Ишимском районе.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, накануне посещавший Омскую область для оценки паводковой ситуации в Усть-Ишимском районе, высоко отозвался о действиях, предпринимаемых региональной властью и федеральными структурами. Все они адекватны сложившейся ситуации.

– Обстановка непростая. Сегодня Усть-Ишимский район находится в зоне серьезного затопления, и, к сожалению, вода прибывает. Все меры, которые сегодня предприняты региональной властью совместно с МЧС, вместе с муниципальной властью, адекватны той ситуации, в которой находится Усть-Ишимский район, – заявил министр. – Подтоплен ряд деревень, где люди эвакуированы. Предпринимались и сегодня предпринимаются все меры, чтобы удержать сам районный центр Усть-Ишим. Мы надеемся, что уровень воды в реке Иртыш даст эту возможность, хотя власти региона готовы к действиям и в более неблагоприятных условиях.

Файзуллин также отметил, что пострадавшим от паводка людям будут оказаны все меры поддержки. В этой части предстоит совместная работа федеральной и региональной власти.