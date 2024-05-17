Новый подрядчик собирается завершить работы уже в июне.
Долгострой по адресу: 11-я Ремесленная, 25, готов на 80 %. Как сообщили в министерстве строительства Омской области, рабочие завершают фасадные работы, монтаж водопровода, устройство лестничных клеток, заполняют оконные проемы и налаживают работу лифта. Одновременно идет благоустройство придомовой территории.
Отметим, что три с половиной недели назад Минстрой уже сообщал о готовности здания на 80 %. Тогда фасад начали украшать облицовочным материалом четырех цветов.
Напомним, дом на 11-й Ремесленной числится в Едином реестре проблемных объектов. С 2005 года его возводила ПФК «СМУ-1 КПД», но остановила строительство в 2009 году из-за банкротства. Из 59 квартир 52 ждут дольщики.
Осенью 2022 года строительство возобновил новый подрядчик – ГК «Энергосистемы». Планируется завершить работы к концу июня.