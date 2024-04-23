Омск-Информ
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·Общество

Здание готово на 80 %. Завершить строительство планируется в июне.
В Омске завершается строительство фасада дома № 25 на 11-й Ремесленной. Как сообщает региональный Минстрой, здание украшают облицовочным материалом четырех цветов – белого, изумрудного, темно-серого и стального.
– Параллельно с наружными работами подрядчик монтирует тепловой узел дома и сеть внутренних коммуникаций. В активной стадии также работы по благоустройству прилегающей к дому территории: электрики проводят внешнее освещение и устанавливают уличные фонари. Строительная готовность дома составляет более 80 %, – сообщили в ведомстве.
Дом на 11-й Ремесленной числится в Едином реестре проблемных объектов. Из 59 квартир 52 ждут дольщики. Строительство осенью 2022 года возобновил подрядчик ГК «Энергосистемы». Завершить строительно-монтажные работы планируется в июне.
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·Общество

Здание готово на 80 %. Завершить строительство планируется в июне.
В Омске завершается строительство фасада дома № 25 на 11-й Ремесленной. Как сообщает региональный Минстрой, здание украшают облицовочным материалом четырех цветов – белого, изумрудного, темно-серого и стального.
– Параллельно с наружными работами подрядчик монтирует тепловой узел дома и сеть внутренних коммуникаций. В активной стадии также работы по благоустройству прилегающей к дому территории: электрики проводят внешнее освещение и устанавливают уличные фонари. Строительная готовность дома составляет более 80 %, – сообщили в ведомстве.
Дом на 11-й Ремесленной числится в Едином реестре проблемных объектов. Из 59 квартир 52 ждут дольщики. Строительство осенью 2022 года возобновил подрядчик ГК «Энергосистемы». Завершить строительно-монтажные работы планируется в июне.
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