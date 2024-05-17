Омск-Информ
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·Общество

У главы района начались проблемы со здоровьем, и он ушел на больничный. 

Глава Усть-Ишимского района Александр Седельников рассказал, почему отсутствует в райцентре во время паводка. Оказалось, что чиновник находится на больничном.

– Поступает много справедливых вопросов о моем отсутствии в райцентре в это сложное время. К большому сожалению, неделю назад по настоянию медиков был экстренно госпитализирован и все еще нахожусь на больничном. Несмотря на это, на месте работают мои заместители, которые полностью владеют ситуацией, – отметил Седельников.

Сейчас обязанности главы исполняет Владимир Лютенко.

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·Общество

У главы района начались проблемы со здоровьем, и он ушел на больничный. 

Глава Усть-Ишимского района Александр Седельников рассказал, почему отсутствует в райцентре во время паводка. Оказалось, что чиновник находится на больничном.

– Поступает много справедливых вопросов о моем отсутствии в райцентре в это сложное время. К большому сожалению, неделю назад по настоянию медиков был экстренно госпитализирован и все еще нахожусь на больничном. Несмотря на это, на месте работают мои заместители, которые полностью владеют ситуацией, – отметил Седельников.

Сейчас обязанности главы исполняет Владимир Лютенко.

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