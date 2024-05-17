К такому выводу пришли аналитики hh.ru. За год интерес столичных работодателей на омских айтишников вырос на 71 %.

К такому выводу пришли аналитики hh.ru. За год интерес столичных работодателей на омских айтишников вырос на 71 %.

Омскими айтишниками стали больше интересоваться столичные работодатели. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

За первый квартал этого года ИТ-специалисты из Омска получили 7,1 тыс. приглашений на собеседование от работодателей из Москвы и Санкт-Петербурга. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем приглашений вырос на 71 %, а по сравнению с 4-м кварталом 2023 года на 14 %.

По мнению аналитиков, такая динамика говорит о нехватке высококвалифицированных кадров.