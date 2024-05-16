С неудобствами столкнутся жители Советского и Кировского округов.

С неудобствами столкнутся жители Советского и Кировского округов.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей на следующей неделе. В связи с этим 21 и 22 мая некоторые горожане останутся без воды.

В следующий вторник с 02:00 до 24:00 понизится напор воды в кранах жителей Советского округа. Совсем отключат воду в частном секторе: Сейфулина, 1–27, 2–38.

В среду с 09:00 до 20:00 воду отключат в частных домах по адресам: 1-я Рыбачья, 1а – 1-я Рыбачья, 79; 1-я Рыбачья, 20 – 1-я Рыбачья, 94; 2-я Рыбачья 21а – 23. Воды также не будет в двух колонках: 1-я Рыбачья, 48, 64, 86 и 2-я Рыбачья, 23.