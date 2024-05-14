Из-за ремонтных работ в некоторых многоэтажках будет слабый напор воды, а в некоторых водоснабжение вовсе отключат.

Из-за ремонтных работ в некоторых многоэтажках будет слабый напор воды, а в некоторых водоснабжение вовсе отключат.

Омичей предупредили об отключении водоснабжения. Сегодня, 14 мая, с 9:00 до 23:00 пройдет врезка водопровода по улице Волгоградской. Из-за этого в Советском округе водоснабжение жилых домов, административных зданий и промзон будет осуществляться на пониженном давлении.

17 мая с 10:00 до 19:00 будет проводиться ремонт на водопроводе по адресу: улица П. Осминина, 12. Из-за этого воду отключат в домах № 12, 11, 16, 14, 11а на улице П. Осминина и в доме № 4а на улице Товстухо. Машину с питьевой водой установят возле многоэтажки № 12 на улице П. Осминина.

Также отключения произойдут 21 мая из-за ремонта водопровода на улице Волгоградской. С 02:00 до 24:00 воды не будет в частных домах № 1-27, № 2-38 на улице Сейфуллина. В домах Советского округа будет слабый напор холодной воды.