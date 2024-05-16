Омск-Информ
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·Общество

За месяц количество предложений о продаже такой недвижимости значительно выросло.
За месяц количество предложений о продаже вторичногоо жилья в Омске увеличилось на 7 %. Похожую ситуацию эксперты зафиксировали в Улан-Удэ, Томске, Барнауле, Оренбурге и Астрахани. 
– Сейчас благоприятное время для тех, кто планирует покупку квартиры без привлечения заемных средств. Вторичное жилье обычно дешевле, чем варианты в новом фонде, а некоторые продавцы в условиях снижающегося спроса готовы дополнительно предложить скидку за быстрый выход на сделку, – отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
Напомним, также Омск попал в список городов с дорожающей вторичкой.
·Общество

За месяц количество предложений о продаже такой недвижимости значительно выросло.
За месяц количество предложений о продаже вторичногоо жилья в Омске увеличилось на 7 %. Похожую ситуацию эксперты зафиксировали в Улан-Удэ, Томске, Барнауле, Оренбурге и Астрахани. 
– Сейчас благоприятное время для тех, кто планирует покупку квартиры без привлечения заемных средств. Вторичное жилье обычно дешевле, чем варианты в новом фонде, а некоторые продавцы в условиях снижающегося спроса готовы дополнительно предложить скидку за быстрый выход на сделку, – отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
Напомним, также Омск попал в список городов с дорожающей вторичкой.