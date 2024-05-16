В среднем по стране стоимость вторички поднялась на 0,7 %. В Омске она увеличилась на 1,2 %.

В среднем по стране стоимость вторички поднялась на 0,7 %. В Омске она увеличилась на 1,2 %.

В крупных городах продолжают расти цены на вторичное жилье. Омск вошел в топ-5 городов, в которых в этом месяце больше всего выросла стоимость такого жилья.

В среднем по стране стоимость вторички поднялась на 0,7 %. Больше всего она выросла в Красноярске (+1,6 %), Ростове-на-Дону (+1,5 %), Краснодаре (+1,4 %), Казани (+1,3 %) и Омске (+1,2 %).

– Несмотря на то что видимых драйверов роста цен вторичной недвижимости сейчас нет, мы наблюдаем несущественный инфляционный рост во всех крупных городах. Также мы фиксируем накопление экспозиции на вторичном рынке: в среднем по городам-миллионникам оно составило +5,4 % относительно прошлого месяца, – рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В прошлом месяце в Омске средняя цена за квадратный метр вторичного жилья составляла 103 тыс. рублей. За год она поднялась на 19 %.