Переводы будут доступны в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан.

Переводы в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан будут доступны клиентам ПСБ.

ПСБ запустил международные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Перевести деньги можно клиентам более 30 банков в этих странах. Причем перевод можно делать в рублях, а получателю деньги придут в валюте его счета.

— С расширением торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ, развитием трудовых отношений и ростом туристического потока увеличивается интерес граждан к международным переводам в дружественные страны. Наибольшей популярностью пользуются переводы за рубеж по номеру телефона: деньги можно отправить за пару кликов в мобильном банке, а получателю средства поступают на счет мгновенно. Уверен, что благодаря удобству, качеству и скорости новый сервис получит широкое распространение среди клиентов ПСБ, а мы продолжим поэтапно расширять географию трансграничных переводов с учетом популярности различных туристических направлений, — отметил руководитель центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ Владимир Симоненко.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в мобильное приложение ПСБ, перейти на страницу «Платежи» в раздел «Переводы» и выбрать опцию «За рубеж», указав страну и номер телефона получателя.

Максимальная сумма разового перевода составляет 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в зависимости от страны получателя. Число переводов не ограничено. При переводах в Узбекистан и Кыргызстан комиссия не взимается. При переводах в другие страны комиссия составит 1 %.

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