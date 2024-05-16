Специалисты нескольких ведомств поделились опытом работы с различными категориями семей.

Специалисты нескольких ведомств поделились опытом работы с различными категориями семей.

В Омске состоялся значимый Форум социальных идей, собравший около 200 экспертов из социальной и реабилитационной сфер. Мероприятие в областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина объединило представителей Минтруда региона, общественных организаций, системы образования, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Омской области и других заинтересованных структур.

Цель Форума заключалась в поиске решений актуальных проблем, обсуждении эффективных практик и презентации успешных проектов в районах области.

– Наша отрасль постоянно находится в поиске новых социальных идей, которые позволят осуществлять деятельность соцработников более эффективно. В Год семьи эта тема стала особенно актуальной. И хотя Омская область не вошла в число пилотных регионов по реализации стратегических проектов, предложенных Уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой, мы активно включились в работу, разработав свой региональный сценарий развития каждой из программ, – отметила начальник управления демографической и семейной политики министерства труда и социального развития Омской области Марина Верещак.

Форум включал пять секций: «Сопровождение через всю жизнь», «Дети в семье», «Страна для детей», «Подростки России» и «Родительская гостиная».

Присутствующие поделились презентациями о работе с неблагополучными семьями, успешной социализации детей из проблемных семей. К примеру, было отмечено, что в Полтавском комплексном центре действует клуб «Созвездие», где подростки активно участвуют в патриотических мероприятиях. Специалисты из Оконешниково рассказали о проведении тематических дискуссий и родительских тренингов. Кроме того, было уделено внимание повышению квалификации социальных работников и созданию благоприятной среды для развития детей и молодежи в Омской области.

Участники форума обсудили насущные проблемы, обменялись опытом и наметили пути их решения. В рамках Форума состоялись мастер-классы, тренинги и круглые столы. Мероприятие позволило специалистам социальной сферы повысить свой профессиональный уровень, внедрить инновационные подходы в работу с патронажными семьями и укрепить межведомственное взаимодействие.