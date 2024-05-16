Омск-Информ
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·Общество

Однако сделали это только после вмешательства прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры выявили в Таре нарушение требований законодательства о безопасности дорожного движения в части организации пассажирских перевозок. На некоторых остановках в городе не было павильонов, дорожных знаков и расписания автобусов.
Чтобы исправить это, прокуратура подала на чиновников иск. Суд удовлетворил требования. После этого мстные власти занялись установкой павильонов и знаков.
Ранее Следственный комитет начал проверку из-за аварийного состояния многоквартирного дома в Таре. Жильцы жалуются на протекающую крышу.
·Общество

Однако сделали это только после вмешательства прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры выявили в Таре нарушение требований законодательства о безопасности дорожного движения в части организации пассажирских перевозок. На некоторых остановках в городе не было павильонов, дорожных знаков и расписания автобусов.
Чтобы исправить это, прокуратура подала на чиновников иск. Суд удовлетворил требования. После этого мстные власти занялись установкой павильонов и знаков.
Ранее Следственный комитет начал проверку из-за аварийного состояния многоквартирного дома в Таре. Жильцы жалуются на протекающую крышу.