Омск-Информ
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·Общество

Жильцы многоквартирного дома жалуются, что по весне их квартиры заливает водой.
Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с жалобой жителей Тары на аварийное состояние их дома. Речь идет о четырехэтажном здании 1989 года постройки в Лермонтовском переулке. По словам тарчан, местные чиновники бездействуют.
– По предварительным данным, весной в связи с неисправностью водоотводной системы протекает кровля здания, в связи с чем подтапливаются квартиры на четвертом этаже дома. Управляющая компания «Тара» и администрация района адекватных мер к устранению аварийной ситуации не принимают, несмотря на жалобы жильцов, – сообщили в ведомстве.
Следователи намерены выяснить все обстоятельства и причины этой ситуации и принять меры.
·Общество

Жильцы многоквартирного дома жалуются, что по весне их квартиры заливает водой.
Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с жалобой жителей Тары на аварийное состояние их дома. Речь идет о четырехэтажном здании 1989 года постройки в Лермонтовском переулке. По словам тарчан, местные чиновники бездействуют.
– По предварительным данным, весной в связи с неисправностью водоотводной системы протекает кровля здания, в связи с чем подтапливаются квартиры на четвертом этаже дома. Управляющая компания «Тара» и администрация района адекватных мер к устранению аварийной ситуации не принимают, несмотря на жалобы жильцов, – сообщили в ведомстве.
Следователи намерены выяснить все обстоятельства и причины этой ситуации и принять меры.