Федеральных министров сопровождал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Федеральных министров сопровождал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Находящиеся в Омской области министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава МЧС Александр Куренков посетили в Усть-Ишиме пункт временного размещения, где сейчас размещаются около 30 человек, чьи дома оказались в зоне подтопления.

– Совместно с Министром строительства и ЖКХ России Иреком Энваровичем Файзуллиным и главой МЧС России Александром Вячеславовичем Куренковым в пункте временного размещения пообщались с жителями и волонтерами, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. – Сейчас там около 30 человек. Люди здесь в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь и поддержку. Благодарим всех, кто готов протянуть руку помощи тем, кто оказался в трудной ситуации.

Напомним, что Куренков и Файзуллин прибыли Усть-Ишимский район, чтобы на месте оценить паводковую обстановку. До этого они были в Тобольске, где тоже сложная ситуация.