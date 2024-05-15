Омск-Информ
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·Общество

Это сделают, чтобы предотвратить возникновения пробок и ДТП.

В омском поселке Большие Поля вблизи детского сада № 10 запретят парковку автомобилей. Это сделают, чтобы предотвратить возникновения пробок и ДТП.  

– Знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор», в ближайшее время установят на улице Спортивной, на участке дороге, примыкающей к детскому саду № 10. Запрет будет действовать на нечетной стороне улицы Спортивной от пересечения с улицей Лесной до улицы Комсомольской, – рассказал мэр города Сергей Шелест.

Автолюбителям напомнили, что на территории, которая прилегает к детсаду, есть специально обустроенный парковочный карман.

·Общество

Это сделают, чтобы предотвратить возникновения пробок и ДТП.

В омском поселке Большие Поля вблизи детского сада № 10 запретят парковку автомобилей. Это сделают, чтобы предотвратить возникновения пробок и ДТП.  

– Знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор», в ближайшее время установят на улице Спортивной, на участке дороге, примыкающей к детскому саду № 10. Запрет будет действовать на нечетной стороне улицы Спортивной от пересечения с улицей Лесной до улицы Комсомольской, – рассказал мэр города Сергей Шелест.

Автолюбителям напомнили, что на территории, которая прилегает к детсаду, есть специально обустроенный парковочный карман.