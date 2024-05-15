Мужчина подумал, что его друг украл кусок сала, и решил с ним сурово разобраться. Это не единственное преступление тарчанина.

Мужчина подумал, что его друг украл кусок сала, и решил с ним сурово разобраться. Это не единственное преступление тарчанина.

Тарский городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным по четырем статьям – «Убийство», «Умышленное уничтожение имущества», «Незаконное лишение свободы» и «Уклонение от административного надзора».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле 2022 года мужчина подумал, что его знакомый украл его кусок соленого сала. Из-за этого он избил друга и запер в погребе своего дома. На следующий день сельчанин задушил приятеля, а его тело спрятал в яме уличного туалета. О пропаже мужчины заявили родители. Его поиски шли долгое время.

– В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность осужденного к совершению преступления. Он дал признательные показания, а также сознался в том, что в сентябре 2021 года, обидевшись на жителя села Коренево Тарского района, который, по его мнению, недостаточно оплачивал его труд, поджег его сено, причинив ущерб на сумму 113 тыс. рублей, – отметили в надзорном ведомстве.

Мужчине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Кроме того, ему придется выплатить 113 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного ущерба в пользу собственника сена. Ранее житель Тары уже был неоднократно судим.