Как заявили в компании, решение об отключении подстанции может быть принято при наличии угрозы для жизни и здоровья людей в связи со значительным повышением уровня воды.

Как заявили в компании, решение об отключении подстанции может быть принято при наличии угрозы для жизни и здоровья людей в связи со значительным повышением уровня воды.

ПАО «Россети Сибирь» заявило, что распространяющаяся в социальных сетях информация об отключении подстанции «Усть-Ишим» по причине паводка не соответствует действительности. В компании отмечают, что угрозы затопления объекта нет.

– Решение об отключении подстанции может быть принято при наличии угрозы для жизни и здоровья людей в связи со значительным повышением уровня воды. Благодаря построенной совместно с жителями дамбе в настоящее время такой угрозы не зафиксировано, энергообъект находится в работе, – отметили в «Россетях».

Подстанция обеспечивает электроснабжение 35 населенных пунктов Усть-Ишимского района. О важности недопущения затопления этого объекта заявили губернатор Виталий Хоценко и глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко. Министр сообщил, что работы по наращиванию дамбы вокруг подстанции продолжаются.

– За день 80 неравнодушных жителей, энергетиков и сотрудников МЧС перетаскали почти 200 тонн грунта, постоянно задействовано 4 единицы тяжелой срецтехники. Минувшей ночью дамбу прорвало с обратной стороны, но поток удалось пресечь, – сообщил Шнипко.

По сути, сейчас энергоподстанция находится в водяном кольце, вода подступает со всех сторон. Несмотря на это, власти и энергетики твердо намерены отстоять объект.