Омск-Информ
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·Политика

Второй раз за полгода жителям региона приходят сообщения от фейкового главы Минэнерго.

В мессенджере телеграм кто-то вновь создал фейковый аккаунт министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимира Шнипко. От имени главы Минэнерго стали рассылаться сообщения.

– Прошу, будьте бдительны и блокируйте все подозрительные сообщения! – написал настоящий Владимир Шнипко.

Отметим, что это уже не первый подобный случай, который происходит с главой Минэнерго. В конце мая прошлого года мошенники также рассылали сообщения с фейкового аккаунта чиновника.

Сейчас Владимир Шнипко находится на севере Омской области и активно помогает бороться с паводком. А мошенники решили этим воспользоваться.

·Политика

Второй раз за полгода жителям региона приходят сообщения от фейкового главы Минэнерго.

В мессенджере телеграм кто-то вновь создал фейковый аккаунт министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимира Шнипко. От имени главы Минэнерго стали рассылаться сообщения.

– Прошу, будьте бдительны и блокируйте все подозрительные сообщения! – написал настоящий Владимир Шнипко.

Отметим, что это уже не первый подобный случай, который происходит с главой Минэнерго. В конце мая прошлого года мошенники также рассылали сообщения с фейкового аккаунта чиновника.

Сейчас Владимир Шнипко находится на севере Омской области и активно помогает бороться с паводком. А мошенники решили этим воспользоваться.