Сирень высадили у памятника воинам 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады. Когда дети пришли поливать кусты, их уже не было.

Сирень высадили у памятника воинам 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады. Когда дети пришли поливать кусты, их уже не было.

В Калачинске кто-то украл 6 кустов сирени, которую высадили дети вместе с родителями накануне Дня Победы. Об этом сообщили в администрации Калачинского района.

Когда дети пришли поливать саженцы через несколько дней, то увидели, что их нет.

Отметим, что место посадки располагается у памятника воинам 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады. Это недалеко от Храма Воскресения Христова и Центра детского творчества. От этого преступление становится еще более кощунственным.

– Когда мы пришли и увидели, что нет шести кустарников, которые мы посадили, нам было очень больно, горько, обидно, – говорит старший воспитатель Центра развития ребенка Ольга Вишняк. – Нам трудно было объяснить детям, что есть такие люди, которые не уважают чужой труд.

Отмечается, что это не первый подобный случай в Калачинске.